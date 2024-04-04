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Суд в Москве арестовал главу подразделения «Лукойла»

Степанова обвиняют в даче взятки и разглашении коммерческой, налоговой или банковской тайны
Ведомости

Басманный суд Москвы до 2 июня отправил в СИЗО руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Степанову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

Кроме того, суд отправил под домашний арест на 1,5 месяца руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

27 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 г. в отношении заместителя руководителя ФТС России Елены Ягодкиной. Следствие считает, что она, будучи руководителем Главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 гг. обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. Это повлекло за собой неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн руб. и налога на прибыль – 114 млн руб. В суде Ягодкина заявила, что не признает вину, намерена сотрудничать со следствием и предоставлять показания. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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