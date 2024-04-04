Суд в Москве арестовал главу подразделения «Лукойла»

27 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 г. в отношении заместителя руководителя ФТС России Елены Ягодкиной. Следствие считает, что она, будучи руководителем Главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 гг. обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. Это повлекло за собой неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн руб. и налога на прибыль – 114 млн руб. В суде Ягодкина заявила, что не признает вину, намерена сотрудничать со следствием и предоставлять показания.