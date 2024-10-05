Прокурор запросил семь лет для воевавшего на стороне ВСУ пенсионера из США
Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учитывать возраст подсудимого и признание им вины.
Хаббард обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. Пенсионер будет находиться под арестом до 26 марта 2025 г.
По данным следствия, в феврале 2022 г. Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие, размер которого составлял не менее $1000 в месяц. До 2 апреля 2022 г. он принимал участие в конфликте. В тот день пенсионера задержал военнослужащий Вооруженных сил РФ.
30 сентября Хаббард признал вину в участии в конфликте на Украине со стороны украинских сил за денежное вознаграждение.