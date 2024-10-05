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Прокурор запросил семь лет для воевавшего на стороне ВСУ пенсионера из США

Ведомости

Гособвинение запросило семь лет колонии для 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда, принимавшего участие в конфликте на Украине со стороны ВСУ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учитывать возраст подсудимого и признание им вины.

Хаббард обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. Пенсионер будет находиться под арестом до 26 марта 2025 г.

По данным следствия, в феврале 2022 г. Хаббард заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие, размер которого составлял не менее $1000 в месяц. До 2 апреля 2022 г. он принимал участие в конфликте. В тот день пенсионера задержал военнослужащий Вооруженных сил РФ.

30 сентября Хаббард признал вину в участии в конфликте на Украине со стороны украинских сил за денежное вознаграждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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