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АТОР: жизни пострадавших в ДТП в Турции россиян ничего не угрожает

Ведомости

Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом на трассе Анталья – Аланья. Жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Автобус потерял управление и врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля. По данным ассоциации, оба транспортных средства перевозили туристов из России и Казахстана.

«В результате ДТП, как сообщает туроператор, клиентами которого являются пассажиры обоих автобусов, пострадали 12 человек – в их числе только двое россиян. Их жизнь вне опасности», – говорится в сообщении.

Пострадавшие россияне были застрахованы, им оказали помощь на месте и позднее доставили в медицинские учреждения для дополнительного обследования. Туристы, которые отказались от дополнительного медосмотра, уже находятся в отелях. Причины аварии установят правоохранительные органы, подчеркнули в АТОР.

В июле туристы из России и Белоруссии пострадали в ДТП в Анталье. Перевозивший их микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. В результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, водитель автобуса скончался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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