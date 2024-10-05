АТОР: жизни пострадавших в ДТП в Турции россиян ничего не угрожает
Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом на трассе Анталья – Аланья. Жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
Автобус потерял управление и врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля. По данным ассоциации, оба транспортных средства перевозили туристов из России и Казахстана.
«В результате ДТП, как сообщает туроператор, клиентами которого являются пассажиры обоих автобусов, пострадали 12 человек – в их числе только двое россиян. Их жизнь вне опасности», – говорится в сообщении.
Пострадавшие россияне были застрахованы, им оказали помощь на месте и позднее доставили в медицинские учреждения для дополнительного обследования. Туристы, которые отказались от дополнительного медосмотра, уже находятся в отелях. Причины аварии установят правоохранительные органы, подчеркнули в АТОР.
В июле туристы из России и Белоруссии пострадали в ДТП в Анталье. Перевозивший их микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. В результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, водитель автобуса скончался.