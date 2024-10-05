ФСБ сообщила о задержании украинки на границе России и Эстонии
На границе с Эстонией в Псковской области пограничники задержали гражданку Украины без документов, которая незаконно перешла на территорию РФ. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону.
Женщину задержали в Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины, уточнили в ведомстве. Она сообщила, что направилась в РФ по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.
По данным ФСБ, в личных вещах украинки нашли средства для преодоления инженерных заграждений (болторез и плоскогубцы), а также походные спички, фонарик и газовую горелку. Управление ФСБ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы, суд отправил гражданку Украины под стражу.
В октябре в Калининграде на российско-литовской границе ФСБ задержала двух сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В Центре общественных связей службы (ЦОС) сообщили, что они подозреваются в шпионаже и попытке выкрасть ребенка. В ФСБ добавили, что перед сотрудниками ГУР Украины стояла задача по сбору сведений о защищенности границы между Россией и Литвой для «возможной нелегальной заброски агентуры».