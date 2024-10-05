ФСБ сообщила о задержании украинки на границе России и Эстонии

В октябре в Калининграде на российско-литовской границе ФСБ задержала двух сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В Центре общественных связей службы (ЦОС) сообщили, что они подозреваются в шпионаже и попытке выкрасть ребенка. В ФСБ добавили, что перед сотрудниками ГУР Украины стояла задача по сбору сведений о защищенности границы между Россией и Литвой для «возможной нелегальной заброски агентуры».