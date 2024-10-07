Росгидромет: москвичи смогут увидеть «радиационный» туман на этой неделе
Жители российской столицы на этой неделе смогут увидеть «радиационный» туман. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Сегодня наблюдался локальный туман. Массового тумана сегодня не было. В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, «радиационный», – пояснил Цыганков.
Такое явление обычно возникает ночью или ранним утром, прежде всего – в низинах, добавил сотрудник Росгидромета.
В ноябре 2021 г. Москву уже накрывал «радиационный» туман. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснял, что это случилось, поскольку при отсутствии облаков резко охладилась почва. В холодном воздухе произошла концентрация молекул водяного пара, что и называется туманом, но никакого отношения к настоящей радиоактивности это явление не имеет. На фоне густого тумана аэропорты не смогли продолжить работу в обычном режиме – в столице задержали и отменили около 200 рейсов.
Ранее в октябре главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что уже во второй декаде октября в Москве и области может выпасть снег. Во второй половине текущего месяца, согласно долгосрочным прогнозам, температура в утренние и ночные часы может быть отрицательной.