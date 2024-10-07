Росгидромет: москвичи смогут увидеть «радиационный» туман на этой неделе

В ноябре 2021 г. Москву уже накрывал «радиационный» туман. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснял, что это случилось, поскольку при отсутствии облаков резко охладилась почва. В холодном воздухе произошла концентрация молекул водяного пара, что и называется туманом, но никакого отношения к настоящей радиоактивности это явление не имеет. На фоне густого тумана аэропорты не смогли продолжить работу в обычном режиме – в столице задержали и отменили около 200 рейсов.