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Росгидромет: москвичи смогут увидеть «радиационный» туман на этой неделе

Ведомости

Жители российской столицы на этой неделе смогут увидеть «радиационный» туман. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сегодня наблюдался локальный туман. Массового тумана сегодня не было. В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, «радиационный», – пояснил Цыганков.

Такое явление обычно возникает ночью или ранним утром, прежде всего – в низинах, добавил сотрудник Росгидромета.

В ноябре 2021 г. Москву уже накрывал «радиационный» туман. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснял, что это случилось, поскольку при отсутствии облаков резко охладилась почва. В холодном воздухе произошла концентрация молекул водяного пара, что и называется туманом, но никакого отношения к настоящей радиоактивности это явление не имеет. На фоне густого тумана аэропорты не смогли продолжить работу в обычном режиме – в столице задержали и отменили около 200 рейсов. 

Ранее в октябре главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что уже во второй декаде октября в Москве и области может выпасть снег. Во второй половине текущего месяца, согласно долгосрочным прогнозам, температура в утренние и ночные часы может быть отрицательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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