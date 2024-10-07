Минцифры подготовило проект закона о блокировке анонимных спам-звонков

Министр цифрового развития России Максут Шадаев анонсировал разработку данного законопроекта еще в апреле 2024 г. на конференции «Телеком будущего». Сейчас операторы связи за отдельную плату разрешают отдельным компаниям, например, медклиникам, риелторам и др., совершать звонки с предложением своих услуг. Со вступлением в силу закона, по оценкам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, операторы связи могут недополучать от пропуска таких звонков до сотен миллионов рублей в месяц. В апреле начальник управления цифровой криминалистики и киберразведки Angara Security Никита Леокумович также предположил, что подобный законопроект вряд ли положительно скажется на деятельности компаний, которые предоставляют услуги роботизированного обзвона.