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Минцифры подготовило проект закона о блокировке анонимных спам-звонков

Ведомости

Минцифры России подготовило проект федерального закона о блокировке анонимных спам-звонков, совершаемых компаниями на телефоны абонентов операторов связи. Документ опубликован для публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что с января по июль 2024 г. только крупнейшие операторы связи заблокировали порядка 500 млн нежелательных вызовов в месяц. Как отмечают авторы документа, массовые обзвоны проводятся не только в рекламных, но и противоправных целях.

Для решения этой проблемы Минцифры предлагает внести изменения в федеральный закон «О связи», которые обяжут компании, совершающие звонки мобильным абонентам, сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят. Это позволит отображать на телефоне абонента источник звонка. При этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов. Если компания не предоставит нужные сведения, то звонки от нее будут блокироваться.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев анонсировал разработку данного законопроекта еще в апреле 2024 г. на конференции «Телеком будущего». Сейчас операторы связи за отдельную плату разрешают отдельным компаниям, например, медклиникам, риелторам и др., совершать звонки с предложением своих услуг. Со вступлением в силу закона, по оценкам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, операторы связи могут недополучать от пропуска таких звонков до сотен миллионов рублей в месяц. В апреле начальник управления цифровой криминалистики и киберразведки Angara Security Никита Леокумович также предположил, что подобный законопроект вряд ли положительно скажется на деятельности компаний, которые предоставляют услуги роботизированного обзвона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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