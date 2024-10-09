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Парламент Татарстана предложит Госдуме ввести новое наказание для релокантов

Ведомости

Государственный совет Татарстана внесет в Госдуму законопроект об установлении наказания за административное правонарушение, совершенное за пределами России и направленное против интересов страны.

Глава комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров отметил, что данная инициатива связана с законом об иностранных агентах, и заявил, что необходимо «распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами РФ, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов РФ».

Чтобы не допустить уклонения ответственности, «предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу».

Официальным представителем Госсовета Татарстана при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме назначен депутат Айрат Фаррахов.

В октябре 2023 г. Госсовет Татарстана предложил штрафовать релокантов за дискредитацию армии. Инициативу разработал также Фаррахов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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