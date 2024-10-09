Парламент Татарстана предложит Госдуме ввести новое наказание для релокантов

Глава комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров отметил, что данная инициатива связана с законом об иностранных агентах, и заявил, что необходимо «распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами РФ, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов РФ».