Парламент Татарстана предложит Госдуме ввести новое наказание для релокантов
Государственный совет Татарстана внесет в Госдуму законопроект об установлении наказания за административное правонарушение, совершенное за пределами России и направленное против интересов страны.
Глава комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров отметил, что данная инициатива связана с законом об иностранных агентах, и заявил, что необходимо «распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами РФ, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов РФ».
Чтобы не допустить уклонения ответственности, «предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу».
Официальным представителем Госсовета Татарстана при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме назначен депутат Айрат Фаррахов.
В октябре 2023 г. Госсовет Татарстана предложил штрафовать релокантов за дискредитацию армии. Инициативу разработал также Фаррахов.