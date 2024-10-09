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СМИ: главный вор в законе Казахстана Семипалатинский умер в колонии

Ведомости

Главный вор в законе Казахстана Леха Семипалатинский (настоящее имя – Айткали Маймушев) найден повешенным в карельской колонии, пишет Telegram-канал «Прайм крайм».

«66-летний казахстанский вор в законе Айткали Маймушев, более известный в криминальной среде как Леха Семипалатинский, найден повешенным в ИК-1 строгого режима в поселке Надвоицы Республики Карелия», – говорится в сообщении.

Информацию также подтвердил источник «РЕН ТВ», при этом официально о смерти Маймушева не сообщалось.

Последний приговор Маймушева, также известного как Маймыш, был оглашен в июне 2023 г. Тогда Мосгорсуд отправил его на девять лет колонии, признав виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном обороте наркотиков. 

Начинал Маймушев с хулиганства в Казахской ССР в 1970-х гг. Впервые в колонию Маймушев попал в 1973 г. по статье о хулиганстве. Впоследствии, «сфера деятельности» Маймушева расширилась до Московской, Ленинградской, Ивановской областей, Республики Алтай, а также Москвы, Санкт-Петербурга и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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