СМИ: главный вор в законе Казахстана Семипалатинский умер в колонии
Главный вор в законе Казахстана Леха Семипалатинский (настоящее имя – Айткали Маймушев) найден повешенным в карельской колонии, пишет Telegram-канал «Прайм крайм».
«66-летний казахстанский вор в законе Айткали Маймушев, более известный в криминальной среде как Леха Семипалатинский, найден повешенным в ИК-1 строгого режима в поселке Надвоицы Республики Карелия», – говорится в сообщении.
Информацию также подтвердил источник «РЕН ТВ», при этом официально о смерти Маймушева не сообщалось.
Последний приговор Маймушева, также известного как Маймыш, был оглашен в июне 2023 г. Тогда Мосгорсуд отправил его на девять лет колонии, признав виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном обороте наркотиков.
Начинал Маймушев с хулиганства в Казахской ССР в 1970-х гг. Впервые в колонию Маймушев попал в 1973 г. по статье о хулиганстве. Впоследствии, «сфера деятельности» Маймушева расширилась до Московской, Ленинградской, Ивановской областей, Республики Алтай, а также Москвы, Санкт-Петербурга и др.