Минпромторг взыскал с «Ростеха» 502 млн рублей за невыполнение госпрограммы
Минпромторг взыскал с госкорпорации «Ростех» штраф в размере 502 млн руб. за не достижение показателей по государственной программе развития станкоинструментальной отрасли, следует из карточки дела. Заседание состоялось 10 октября.
«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», – говорится на сайте. Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы.
Дело относится к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. В качестве третьих лиц указаны АО «Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров"» и АО «Станкопром». Иск был зарегистрирован 20 мая этого года.
В июле также стало известно, что суд Липецка заочно арестовал основателя Липецкого станкостроительного предприятия (АО «СТП-ЛСП») 77-летнего Владимира Петрова. Региональное управление МВД заочно обвинило Петрова в хищении бюджетных средств, выделенных АО «Станкопром» (входит в «Ростех») для запуска на предприятии серийного производства станкоинструментальной продукции.