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Минпромторг взыскал с «Ростеха» 502 млн рублей за невыполнение госпрограммы

Ведомости

Минпромторг взыскал с госкорпорации «Ростех» штраф в размере 502 млн руб. за не достижение показателей по государственной программе развития станкоинструментальной отрасли, следует из карточки дела. Заседание состоялось 10 октября.

«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», – говорится на сайте. Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы.

Дело относится к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. В качестве третьих лиц указаны АО «Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров"» и АО «Станкопром». Иск был зарегистрирован 20 мая этого года.

В июле также стало известно, что суд Липецка заочно арестовал основателя Липецкого станкостроительного предприятия (АО «СТП-ЛСП») 77-летнего Владимира Петрова. Региональное управление МВД заочно обвинило Петрова в хищении бюджетных средств, выделенных АО «Станкопром» (входит в «Ростех») для запуска на предприятии серийного производства станкоинструментальной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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