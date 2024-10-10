Минпромторг взыскал с «Ростеха» 502 млн рублей за невыполнение госпрограммы

Дело относится к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. В качестве третьих лиц указаны АО «Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров"» и АО «Станкопром». Иск был зарегистрирован 20 мая этого года.