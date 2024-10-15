«Коммерсантъ FM»: глава Олимпийского комитета РФ готовится объявить об отставке
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков готовится объявить об отставке. Об этом сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на собственный источник.
«Коммерсант FM» уточняет, что официальное объявление об отставке ожидается в ближайшее время.
Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира по фехтованию на саблях. Он возглавляет ОКР с 2018 г. С 2016 по 2022 г. Поздняков возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования.