«Коммерсантъ FM»: глава Олимпийского комитета РФ готовится объявить об отставке

Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира по фехтованию на саблях. Он возглавляет ОКР с 2018 г. С 2016 по 2022 г. Поздняков возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования.