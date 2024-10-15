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«Коммерсантъ FM»: глава Олимпийского комитета РФ готовится объявить об отставке

Ведомости

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков готовится объявить об отставке. Об этом сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на собственный источник.

«Коммерсант FM» уточняет, что официальное объявление об отставке ожидается в ближайшее время.

Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира по фехтованию на саблях. Он возглавляет ОКР с 2018 г. С 2016 по 2022 г. Поздняков возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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