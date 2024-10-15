Госдума в первом чтении приняла изменения в закон о молодежной политике

10 октября «Ведомости» сообщили, что в администрации президента (АП) совместно с близкими к Кремлю экспертами, в том числе из клуба «Дигория», работают над законопроектом о патриотическом воспитании. Его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 г., рассказали «Ведомостям» три близких к АП источника. Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что подобные инициативы сейчас приветствуются на высшем уровне и под них можно получить зеленый свет и финансирование.