Госдума в первом чтении приняла изменения в закон о молодежной политике
Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в федеральной закон «О молодежной политике». Он в том числе предполагает введение отдельной статьи о патриотическом воспитании. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в сентябре 2024 г. Среди множества предложенных поправок – введение отдельной статьи в законе – «Патриотическое воспитание молодежи», согласно которой властями будет разрабатываться комплекс мер по «формированию у молодежи готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества, по оказанию содействия деятельности центров патриотического воспитания молодежи, военно- патриотических объединений». Статья также предусматривает работу по воспитанию в молодежной среде гражданственности, патриотизма, преемственности традиций и др.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале сообщила, что изменения в закон от 2020 г. потребовались, поскольку «много что изменилось, появились новые задачи, поставленные главой государства» Владимиром Путиным.
«В нашей стране 37 млн молодых людей. Для их блага мы расширили направления молодежной политики», – написала Кузнецова.
Помимо патриотического воспитания поправки также предполагают создание социально ориентированных некоммерческих организаций и НКО, реализующих молодежную политику, а также меры их поддержки. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление поддержки инициативным проектам и, «как следствие, развитие в России молодежного инициативного бюджетирования».
Законопроектом предлагается предоставить Росмолодежи полномочия по проведению единой государственной политики.
«Предлагаемые законопроектом изменения позволят выстроить во всех регионах страны единую государственную политику, направленную на улучшение социально-экономического положения и развитие молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений», – говорится в пояснительной записке.
10 октября «Ведомости» сообщили, что в администрации президента (АП) совместно с близкими к Кремлю экспертами, в том числе из клуба «Дигория», работают над законопроектом о патриотическом воспитании. Его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 г., рассказали «Ведомостям» три близких к АП источника. Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что подобные инициативы сейчас приветствуются на высшем уровне и под них можно получить зеленый свет и финансирование.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров ранее в октябре говорил «Ведомостям», что ведомство поддерживает идею федерального закона о патриотическом воспитании. По его словам, время внешних и внутренних угроз подтверждает, что этот документ необходим государству как опора в обеспечении национальной безопасности.