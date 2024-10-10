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Росмолодежь поддерживает идею федерального закона о патриотическом воспитании

Ведомости

Патриотическое воспитание сегодня – один из важнейших приоритетов государственной политики, и он должен регулироваться федеральным законом. Об этом «Ведомостям» заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Так он прокомментировал подготовку властями проекта закона о патриотическом воспитании, о которой 10 октября сообщили «Ведомости».

«На федеральном уровне принято немало подзаконных актов, регулирующих вопросы патриотического воспитания. Но нередко они противоречат друг другу. И здесь возникает острая необходимость принятия главного федерального закона, который бы транслировал государственное решение в сфере», – считает Гуров.

По его словам, в регионах растет тенденция создания своей законодательной базы в этом направлении – в 65 субъектах России (73%) работают собственные региональные законы о патриотическом воспитании.

«Здесь актуально вспомнить ситуацию с принятием федерального закона о молодежной политике. Он был принят в 2020 г., когда в 92% регионов России аналогичные локальные законы уже действовали», – отметил Гуров.

Кроме того, время внешних и внутренних угроз подтверждает, что этот закон необходим государству как опора в обеспечении национальной безопасности, говорит глава Росмолодежи.

«Важно, чтобы он был прикладной, учитывал бы лучшую региональную практику правового регулирования государственной политики в области патриотического воспитания. Это станет подспорьем госполитики в области патриотического воспитания, определит цели, принципы и основные направления, правовые и организационные основы», – сказал он.

По словам Гурова, «в лице нашего Роспатриотцентра мы готовы к этой задаче». Он напоминает, что в 2022 г. на его базе были разработаны «Основы патриотического воспитания граждан РФ», но это не нормативно-правовые акты.

«Также мы сейчас работаем над созданием центра компетенций и методического центра патриотического воспитания. Они позволят анализировать и мониторить запросы молодежи, проводить социологические исследования, вырабатывать решения и методики, создавать образовательные программы», – отметил Гуров.

10 октября «Ведомости» сообщили, что в администрации президента (АП) совместно с близкими к Кремлю экспертами, в том числе из клуба «Дигория», работают над законопроектом о патриотическом воспитании. Его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 г., рассказали «Ведомостям» три близких к АП источника. Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что подобные инициативы сейчас приветствуются на высшем уровне и под них можно получить зеленый свет и финансирование.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на близкие к АП источники писали, что власти обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что такое ведомство может быть создано «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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