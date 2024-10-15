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Суд арестовал подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Грозном

Ведомости

Суд заключил под стражу водителя автоцистерны со сжиженным углеводородным газом, который является подозреваемым по делу о гибели четырех человек при взрыве на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Грозном. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Мужчина подозревается в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

12 октября на АГЗС в Байсангуровском районе Грозного произошел взрыв цистерны с газом. Начался пожар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Огонь распространился на 900 кв. м. Судя по опубликованному МЧС России видео, заправка была полностью уничтожена. Следствие полагает, что ЧП произошло из-за нарушения водителем требований безопасности при работе на территории АГЗС.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что взорвавшаяся цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Повреждения получили несколько автомобилей. По данным Telegram-канала Baza, люди погибли из-за отлетевшей в их сторону цистерны. При взрыве легкие ожоги и травмы получили еще пять человек, писало «РИА Новости». Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибших, заявив, что ситуация находится под его «личным контролем».

Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Погибли 13 человек, еще более 20 получили ранения. Здание автозаправки разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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