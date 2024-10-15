Суд арестовал подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Грозном

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что взорвавшаяся цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Повреждения получили несколько автомобилей. По данным Telegram-канала Baza, люди погибли из-за отлетевшей в их сторону цистерны. При взрыве легкие ожоги и травмы получили еще пять человек, писало «РИА Новости». Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибших, заявив, что ситуация находится под его «личным контролем».