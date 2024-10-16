Медведев поддержал идею создания учебника о «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею создания учебника по истории партии. Это предложение прозвучало на встрече с главами исполкомов региональных отделений ЕР, пишет ТАСС.
Медведев провел аналогию с существовавшим в СССР учебником «История КПСС», но подчеркнул, что нужно писать «корректно, исходя из лучших традиций написания исторических книг».
«Раз с учебником определились – учебнику быть», – сказал Медведев.
Планируется, что учебник отразит развитие партии «Единая Россия». По словам Медведева, содержание и оценки в пособии не должны колебаться с линией партии.
На встрече председателя ЕР с главами исполкомов региональных отделений также было объявлено о съезде партии 14 декабря текущего года.