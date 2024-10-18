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В России с сентября 2025 года запретят три вида ПЭТ-упаковки

Ведомости

Правительство РФ с 1 сентября 2025 г. ввело запрет на использование трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Производство и использование этих видов упаковки решили запретить в связи с тем, что отходы от использования такой продукции не подлежат обработке и утилизации либо затруднительны.

Запрет коснулся бутылок из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого. Также под запрет попали упаковка из полиэтилентерефталата с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида (за исключением термоусадочной этикетки) и многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.

В сентябре Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что с 2025 г. использование вторсырья при изготовлении определенных товаров станет обязательным. Применять вторичные ресурсы станет необходимо в производстве цемента, почвогрунтов, кирпичей, покрытий из резиновой крошки и отдельных видов технических изделий из резины, гранул и брикетов из дерева, древесно-стружечных плит, коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением производства потребительской упаковки для пищевой продукции.

Кроме того, кабмин определил перечень видов работ и услуг, которые выполняются с обязательным использованием вторичного сырья. Это относится к дорожному строительству, где минимальная доля вторсырья от общего количества используемого должна будет составлять 5%. Аналогичный показатель установлен для работ по ликвидации и консервации горных выработок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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