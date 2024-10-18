В России с сентября 2025 года запретят три вида ПЭТ-упаковки

В сентябре Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что с 2025 г. использование вторсырья при изготовлении определенных товаров станет обязательным. Применять вторичные ресурсы станет необходимо в производстве цемента, почвогрунтов, кирпичей, покрытий из резиновой крошки и отдельных видов технических изделий из резины, гранул и брикетов из дерева, древесно-стружечных плит, коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением производства потребительской упаковки для пищевой продукции.