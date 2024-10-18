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Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах и детсадах

Ведомости

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС проверить организацию питания учащихся детских садов и школ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В частности, предстоит проверить качество питания и обеспечение учеников, обучающихся по программам начального общего образования, бесплатной горячей едой. Прокуроры обратят внимание на порядок поставки продуктов, наличие документов и маркировки, подтверждающих их безопасность.

Кроме того, будет проверено исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, в том числе ценообразование.

В середине октября председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала 2024 г. «годом массового отравления детей». Зафиксировано уже 20 инцидентов, отметила парламентарий.

7 октября Следственное управление Следственного комитета России по Якутии сообщило о возбуждении уголовного дела после массового отравления детей в Харанской спортивной школе. Роспотребнадзор по итогам санитарно-эпидемиологического расследования заявил, что отравление 30 учеников произошло из-за заражения золотистым стафилококком. 11 октября на Камчатке в средней школе №1 в городе Елизово, по предварительным данным, была зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Учреждение было закрыто на карантин до 18 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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