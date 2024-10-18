Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах и детсадах
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС проверить организацию питания учащихся детских садов и школ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
В частности, предстоит проверить качество питания и обеспечение учеников, обучающихся по программам начального общего образования, бесплатной горячей едой. Прокуроры обратят внимание на порядок поставки продуктов, наличие документов и маркировки, подтверждающих их безопасность.
Кроме того, будет проверено исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, в том числе ценообразование.
В середине октября председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала 2024 г. «годом массового отравления детей». Зафиксировано уже 20 инцидентов, отметила парламентарий.
7 октября Следственное управление Следственного комитета России по Якутии сообщило о возбуждении уголовного дела после массового отравления детей в Харанской спортивной школе. Роспотребнадзор по итогам санитарно-эпидемиологического расследования заявил, что отравление 30 учеников произошло из-за заражения золотистым стафилококком. 11 октября на Камчатке в средней школе №1 в городе Елизово, по предварительным данным, была зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Учреждение было закрыто на карантин до 18 октября.