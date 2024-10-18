Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах и детсадах

7 октября Следственное управление Следственного комитета России по Якутии сообщило о возбуждении уголовного дела после массового отравления детей в Харанской спортивной школе. Роспотребнадзор по итогам санитарно-эпидемиологического расследования заявил, что отравление 30 учеников произошло из-за заражения золотистым стафилококком. 11 октября на Камчатке в средней школе №1 в городе Елизово, по предварительным данным, была зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Учреждение было закрыто на карантин до 18 октября.