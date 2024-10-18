Названы предполагаемые даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор представили расписание проведения Единого государственного и Основного государственного экзаменов в 2025 г. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня, досрочный период – с 21 марта по 11 апреля, пересдачи – 3 и 4 июля.
В свою очередь, основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. Досрочный период назначен с 22 апреля по 6 мая. Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы со 2 мая вплоть до 23 сентября.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен после 11 класса, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная).
Для того чтобы после девятого класса получить аттестат об основном общем образовании, школьнику необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по устному русскому языку, а также четырем предметам. Из них два являются обязательными (русский язык и математика), а еще два – по выбору среди других дисциплин, изучаемых в школе.