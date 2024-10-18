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Названы предполагаемые даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Ведомости

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор представили расписание проведения Единого государственного и Основного государственного экзаменов в 2025 г. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня, досрочный период – с 21 марта по 11 апреля, пересдачи – 3 и 4 июля.

В свою очередь, основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. Досрочный период назначен с 22 апреля по 6 мая. Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы со 2 мая вплоть до 23 сентября.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен после 11 класса, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная).

Для того чтобы после девятого класса получить аттестат об основном общем образовании, школьнику необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по устному русскому языку, а также четырем предметам. Из них два являются обязательными (русский язык и математика), а еще два – по выбору среди других дисциплин, изучаемых в школе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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