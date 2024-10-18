Экс-министр природных ресурсов Забайкалья осужден на семь лет за мошенничество
Бутырский районный суд Москвы приговорил бывшего министра природных ресурсов Забайкалья Олега Некрасова к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Некрасов будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.
Экс-министр также лишен звания полковника и государственной награды – медали Суворова – в соответствии со ст. 48 УК РФ.
Как сообщает ТАСС, бывший чиновник уже выплатил предписанный ему штраф в размере 1 млн руб., а также признал свою вину в совершении преступлений.
Дело в отношении экс-министра было возбуждено в 2023 г.