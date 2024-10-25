Собянин: на Московском авиаузле введут биометрический контроль иностранцев
С 2025 г. в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль для иностранцев, в том числе для тех, которым не требуется въездная виза в РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.
«Граждане из безвизовых стран будут проходить биометрический контроль – фотографирование, отпечатки пальцев», – пояснил Собянин.
По его словам, закон о возможности проведения такого эксперимента принят, на данный момент по поручению президента РФ Владимира Путина в правительстве рассматривается соответствующее постановление. По мнению столичного мэра, создание базы биометрических данных всех приезжающих в Россию позволит выйти на новый уровень раскрываемости преступлений.
В конце августа Минцифры России предложило запустить пилотный проект, в рамках которого иностранные граждане и лица без гражданства будут обязаны предоставлять биометрические данные при пересечении границы РФ. Эксперимент предлагалось начать с 1 декабря 2024 г. С этого момента сбор биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства будет вестись в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ – в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский», а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
Новые правила не будут распространяться на граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в РФ и членов их семей. Кроме того, обязательная сдача биометрии не коснется должностных лиц международных организаций, аккредитованных в России, и членов их семей, а также иностранцев с дипломатическими и служебными паспортами и визами.