Собянин: на Московском авиаузле введут биометрический контроль иностранцев

В конце августа Минцифры России предложило запустить пилотный проект, в рамках которого иностранные граждане и лица без гражданства будут обязаны предоставлять биометрические данные при пересечении границы РФ. Эксперимент предлагалось начать с 1 декабря 2024 г. С этого момента сбор биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства будет вестись в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ – в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский», а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.