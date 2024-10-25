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Собянин: на Московском авиаузле введут биометрический контроль иностранцев

Ведомости

С 2025 г. в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль для иностранцев, в том числе для тех, которым не требуется въездная виза в РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

«Граждане из безвизовых стран будут проходить биометрический контроль – фотографирование, отпечатки пальцев», – пояснил Собянин.

По его словам, закон о возможности проведения такого эксперимента принят, на данный момент по поручению президента РФ Владимира Путина в правительстве рассматривается соответствующее постановление. По мнению столичного мэра, создание базы биометрических данных всех приезжающих в Россию позволит выйти на новый уровень раскрываемости преступлений.

В конце августа Минцифры России предложило запустить пилотный проект, в рамках которого иностранные граждане и лица без гражданства будут обязаны предоставлять биометрические данные при пересечении границы РФ. Эксперимент предлагалось начать с 1 декабря 2024 г. С этого момента сбор биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства будет вестись в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ – в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский», а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Новые правила не будут распространяться на граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в РФ и членов их семей. Кроме того, обязательная сдача биометрии не коснется должностных лиц международных организаций, аккредитованных в России, и членов их семей, а также иностранцев с дипломатическими и служебными паспортами и визами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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