Муфтии предложили изобразить на купюре в 1000 рублей мечеть или музей Татарстана

25 октября Центробанк сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона банкноты, украшенная видами Нижнего Новгорода, останется прежней, выпуска 2023 г. Жители страны будут голосовать только за изображения на оборотной стороне. При регуляторе создан Консультативный совет по банкнотам, который рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут быть изображены на купюре. Памятники и сооружения будут отбираться с учетом их культурной и исторической ценности, узнаваемости и популярности. Ожидается, что члены совета представят окончательный перечень символов на открытом заседании в конце ноября, после чего его оценят жители страны.