Муфтии предложили изобразить на купюре в 1000 рублей мечеть или музей Татарстана
Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигулин признался, что хотел бы видеть на новых 1000-рублевых купюрах «памятные мусульманам места нашего Поволжья», например мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле, Болгарскую исламскую академию (БИА), сам город Болгар. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, в свою очередь, прокомментировал агентству, что на новой купюре можно было бы изобразить Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Крганов отметил, что там находится древняя Соборная мечеть, «венчающаяся минаретом с полумесяцем, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО», а недалеко – православный храм.
«Это уникальное соседство подчеркивает символичность и глубину отношений между религиями, демонстрируя богатое историческое многообразие культур и верований, сосуществующих на протяжении веков в гармонии и мире», – сказал муфтий Крганов, добавив, что такие символы «смогут подчеркнуть ценности понимания и уважения между представителями разных культурных и религиозных традиций России».
По информации Банка России, в этом году планируется обсудить с экспертами Консультативного совета и россиянами символы для банкноты номиналом 1000 руб. и приступить к разработке ее дизайна.
25 октября Центробанк сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона банкноты, украшенная видами Нижнего Новгорода, останется прежней, выпуска 2023 г. Жители страны будут голосовать только за изображения на оборотной стороне. При регуляторе создан Консультативный совет по банкнотам, который рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут быть изображены на купюре. Памятники и сооружения будут отбираться с учетом их культурной и исторической ценности, узнаваемости и популярности. Ожидается, что члены совета представят окончательный перечень символов на открытом заседании в конце ноября, после чего его оценят жители страны.
28 октября «Известия» сообщили, что ЦБ перенес выпуск обновленной купюры номиналом 500 руб. на неопределенный срок.
Банк России сообщил о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. в марте 2021 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Отмечалось, что в рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.