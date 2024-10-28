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Муфтии предложили изобразить на купюре в 1000 рублей мечеть или музей Татарстана

Ведомости

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигулин признался, что хотел бы видеть на новых 1000-рублевых купюрах «памятные мусульманам места нашего Поволжья», например мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле, Болгарскую исламскую академию (БИА), сам город Болгар. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, в свою очередь, прокомментировал агентству, что на новой купюре можно было бы изобразить Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Крганов отметил, что там находится древняя Соборная мечеть, «венчающаяся минаретом с полумесяцем, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО», а недалеко – православный храм.

«Это уникальное соседство подчеркивает символичность и глубину отношений между религиями, демонстрируя богатое историческое многообразие культур и верований, сосуществующих на протяжении веков в гармонии и мире», – сказал муфтий Крганов, добавив, что такие символы «смогут подчеркнуть ценности понимания и уважения между представителями разных культурных и религиозных традиций России».

По информации Банка России, в этом году планируется обсудить с экспертами Консультативного совета и россиянами символы для банкноты номиналом 1000 руб. и приступить к разработке ее дизайна.

25 октября Центробанк сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона банкноты, украшенная видами Нижнего Новгорода, останется прежней, выпуска 2023 г. Жители страны будут голосовать только за изображения на оборотной стороне. При регуляторе создан Консультативный совет по банкнотам, который рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут быть изображены на купюре. Памятники и сооружения будут отбираться с учетом их культурной и исторической ценности, узнаваемости и популярности. Ожидается, что члены совета представят окончательный перечень символов на открытом заседании в конце ноября, после чего его оценят жители страны.

28 октября «Известия» сообщили, что ЦБ перенес выпуск обновленной купюры номиналом 500 руб. на неопределенный срок.

Банк России сообщил о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. в марте 2021 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Отмечалось, что в рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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