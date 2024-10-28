Школы в США запретили ученикам носить Crocs

За последние четыре года годовой объем продаж Crocs вырос более чем в три раза. Популярность обуви этого бренда возросла во время пандемии коронавируса, когда люди отдавали предпочтение удобной обуви, чтобы носить ее во время локдауна. Согласно опросу Piper Sandler, сейчас обувь компании входит в десятку любимых товаров у подростков. По данным Bloomberg, рост продаж Crocs в III квартале 2024 г. может составить всего 0,4%. Это будет самый низкий уровень продаж компании с 2020 г.