Школы в США запретили ученикам носить Crocs
Десятки школ в 12 штатах США запретили своим ученикам носить обувь американского бренда Crocs из-за угроз безопасности. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным агентства, руководство школ ссылается на участившиеся случаи падений учеников, носящих Crocs, а также утверждает, что обувь отвлекает детей от учебы. В перечне школьной формы в ряде учебных заведений указана обувь с закрытым носком.
«Когда кто-то упоминает о травме стопы, первое, что все говорят, «Держу пари, они были в Crocs»», – уточнил школьный медработник Освальдо Лусиано.
За последние четыре года годовой объем продаж Crocs вырос более чем в три раза. Популярность обуви этого бренда возросла во время пандемии коронавируса, когда люди отдавали предпочтение удобной обуви, чтобы носить ее во время локдауна. Согласно опросу Piper Sandler, сейчас обувь компании входит в десятку любимых товаров у подростков. По данным Bloomberg, рост продаж Crocs в III квартале 2024 г. может составить всего 0,4%. Это будет самый низкий уровень продаж компании с 2020 г.
Бренд Crocs появился в 2002 г. во Флориде благодаря Линдону Хансону и Джорджу Бедекеру-младшему, которые занимались яхтенным спортом и решили создать удобную обувь, которая не скользила бы по палубе, легко снималась и надевалась. На российский рынок они вышли в 2008 г. В марте 2022 г. магазины Crocs закрылись в России после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал, что Crocs возобновит работу под управлением нового оператора – ООО «Клэр». В ряде российских регионов открылись магазины Saboo с аналогичным Crocs ассортиментом товаров.