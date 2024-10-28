Житель Москвы арестован по подозрению в DDoS-атаках в ходе сентябрьских выборов
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы по подозрению в совершении им DDoS-атак на объекты критической информационной инфраструктуры во время выборов в сентябре. Мещанский суд столицы заключил его под стражу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Речь идет об атаках с помощью украинского программного обеспечения в период проведения выборов депутатов Мосгордумы и муниципальных органов столицы и Московской области. Задержанным оказался гражданин России 1963 г. рождения. Как утверждают в ФСБ, фигурант совершил DDoS-атаку на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, которая привела к блокированию информационных ресурсов организации. Таким образом, часть избирателей была лишена возможности участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. Центральная избирательная комиссия с вечера 7 сентября по утро 9 сентября заблокировала более 15 000 атак на ресурсы ДЭГа, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. В столице также были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms и терминалы электронного голосования на участках, рассказывала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, из-за атак сообщения приходили не сразу, а на участках образовалась кратковременная задержка получения электронных бюллетеней.
В конце октября Роскомнадзор сообщил, что после начала специальной военной операции стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность. В прошлом году наиболее длительная атака продолжалась 23 часа 58 минут, в этом – в три раза дольше.