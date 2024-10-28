Житель Москвы арестован по подозрению в DDoS-атаках в ходе сентябрьских выборов

С 8 по 10 сентября в 85 регионах прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. Центральная избирательная комиссия с вечера 7 сентября по утро 9 сентября заблокировала более 15 000 атак на ресурсы ДЭГа, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. В столице также были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms и терминалы электронного голосования на участках, рассказывала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, из-за атак сообщения приходили не сразу, а на участках образовалась кратковременная задержка получения электронных бюллетеней.