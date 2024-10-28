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Житель Москвы арестован по подозрению в DDoS-атаках в ходе сентябрьских выборов

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы по подозрению в совершении им DDoS-атак на объекты критической информационной инфраструктуры во время выборов в сентябре. Мещанский суд столицы заключил его под стражу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Речь идет об атаках с помощью украинского программного обеспечения в период проведения выборов депутатов Мосгордумы и муниципальных органов столицы и Московской области. Задержанным оказался гражданин России 1963 г. рождения. Как утверждают в ФСБ, фигурант совершил DDoS-атаку на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, которая привела к блокированию информационных ресурсов организации. Таким образом, часть избирателей была лишена возможности участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

С 8 по 10 сентября в 85 регионах прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. Центральная избирательная комиссия с вечера 7 сентября по утро 9 сентября заблокировала более 15 000 атак на ресурсы ДЭГа, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. В столице также были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms и терминалы электронного голосования на участках, рассказывала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, из-за атак сообщения приходили не сразу, а на участках образовалась кратковременная задержка получения электронных бюллетеней.

В конце октября Роскомнадзор сообщил, что после начала специальной военной операции стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность. В прошлом году наиболее длительная атака продолжалась 23 часа 58 минут, в этом – в три раза дольше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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