Тела погибших в Непале российских альпинистов доставят в Россию 9 ноября
Тела погибших в Непале на горе Дхаулагири российских альпинистов доставят в Россию 9 ноября. Задержка транспортировки произошла из-за проходящих местных непальских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации альпинизма Ленинградской области Евгения Дмитриенко.
Как пишет «РИА Новости», тела погибших находятся в морге Университетской больницы в Катманду. Консульская служба посольства России занималась оформлением и передачей документов для оформления перевозки тел альпинистов в Россию.
«Ожидается доставка тел к 9 ноября в Москву. Надеемся, что тела предадут земле до 14 ноября, до 40 дней по православным обычаям», – сказали в Федерации альпинизма Ленинградской области.
8 октября спасатели обнаружили в Непале тела пяти альпинистов из РФ, связь с которыми была потеряна 6 октября. Группа альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилева пыталась взойти на гору Дхаулагири. Их тела были найдены на высоте 7100 м.