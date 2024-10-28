Тела погибших в Непале российских альпинистов доставят в Россию 9 ноября

8 октября спасатели обнаружили в Непале тела пяти альпинистов из РФ, связь с которыми была потеряна 6 октября. Группа альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилева пыталась взойти на гору Дхаулагири. Их тела были найдены на высоте 7100 м.