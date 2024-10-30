Дума приняла закон о конфискации имущества организаторов незаконной миграции

Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений. Инициатива была внесена в Госдуму в июле группой депутатов от разных фракций. Депутаты приняли законопроект в первом чтении 1 октября. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, этот закон стал 12-м с начала 2024 г. из числа направленных на «совершенствование миграционной политики». Количество преступлений в миграционной сфере продолжает расти, за семь месяцев 2024 г. их количество увеличилось в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года, добавил парламентарий.