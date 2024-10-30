Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Дума приняла закон о конфискации имущества организаторов незаконной миграции

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации имущества и денег при организации незаконной миграции, следует из карточки законопроекта, опубликованной в думской базе.

Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений. Инициатива была внесена в Госдуму в июле группой депутатов от разных фракций. Депутаты приняли законопроект в первом чтении 1 октября. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, этот закон стал 12-м с начала 2024 г. из числа направленных на «совершенствование миграционной политики». Количество преступлений в миграционной сфере продолжает расти, за семь месяцев 2024 г. их количество увеличилось в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года, добавил парламентарий.

29 октября Дума признала совершение преступления нелегалами отягчающим обстоятельством. Авторами инициативы выступили все фракции во главе с Володиным. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. В частности, законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах). В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных