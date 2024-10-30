Дума приняла закон о конфискации имущества организаторов незаконной миграции
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации имущества и денег при организации незаконной миграции, следует из карточки законопроекта, опубликованной в думской базе.
Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений. Инициатива была внесена в Госдуму в июле группой депутатов от разных фракций. Депутаты приняли законопроект в первом чтении 1 октября. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, этот закон стал 12-м с начала 2024 г. из числа направленных на «совершенствование миграционной политики». Количество преступлений в миграционной сфере продолжает расти, за семь месяцев 2024 г. их количество увеличилось в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года, добавил парламентарий.
29 октября Дума признала совершение преступления нелегалами отягчающим обстоятельством. Авторами инициативы выступили все фракции во главе с Володиным. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. В частности, законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах). В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения.