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ВС признал законными пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца

Ведомости

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы на приговор к пожизненному лишению свободы, вынесенный экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – бывшему советнику гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову. Об этом сообщили «Ведомостям» в суде.

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 23 октября 2024 г. приговор нижестоящих инстанций Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову оставить в силе», – говорится в определении.

27 декабря 2022 г. Московский городской суд приговорил Арашуковых к пожизненному лишению свободы. Они были признаны виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний. В сентябре 2023 г. апелляционная инстанция утвердила это решение и приговор вступил в законную силу. Вскоре после этого Арашуковых этапировали отбывать наказание. Арестованное в ходе следствия имущество семьи судом отправлено в доход государства – в счет погашения гражданских исков.

В октябре Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил новое уголовное дело в отношении осужденного Рауфа Арашукова на основании переданных УФСБ по Оренбургской области материалов. Бывший сенатор обвиняется в передаче сотруднику колонии взятки в размере не менее 3 млн руб. за улучшение условий его содержания в одной из самых суровых колоний России – «Черном дельфине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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