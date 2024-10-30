ВС признал законными пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца

27 декабря 2022 г. Московский городской суд приговорил Арашуковых к пожизненному лишению свободы. Они были признаны виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний. В сентябре 2023 г. апелляционная инстанция утвердила это решение и приговор вступил в законную силу. Вскоре после этого Арашуковых этапировали отбывать наказание. Арестованное в ходе следствия имущество семьи судом отправлено в доход государства – в счет погашения гражданских исков.