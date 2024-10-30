ВС признал законными пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца
Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы на приговор к пожизненному лишению свободы, вынесенный экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – бывшему советнику гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову. Об этом сообщили «Ведомостям» в суде.
«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 23 октября 2024 г. приговор нижестоящих инстанций Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову оставить в силе», – говорится в определении.
27 декабря 2022 г. Московский городской суд приговорил Арашуковых к пожизненному лишению свободы. Они были признаны виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний. В сентябре 2023 г. апелляционная инстанция утвердила это решение и приговор вступил в законную силу. Вскоре после этого Арашуковых этапировали отбывать наказание. Арестованное в ходе следствия имущество семьи судом отправлено в доход государства – в счет погашения гражданских исков.
В октябре Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил новое уголовное дело в отношении осужденного Рауфа Арашукова на основании переданных УФСБ по Оренбургской области материалов. Бывший сенатор обвиняется в передаче сотруднику колонии взятки в размере не менее 3 млн руб. за улучшение условий его содержания в одной из самых суровых колоний России – «Черном дельфине».