Колокольцев: 66 000 иностранцев не смогли сдать экзамен по русскому языку
Экзамен по русскому языку не сдали 66 000 иностранных граждан, заявил руководитель МВД России Владимир Колокольцев. Видео его выступления опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов ужесточили контроль за проведением процедуры экзамена. Колокольцев добавил, что 7500 иностранцев не были допущены к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний языка.
22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организациям, уполномоченным на проведение экзамена, запрещается передавать права и обязанности по проведению тестирования и выдаче сертификата третьим лицам.
29 октября «Ведомости» писали об объявлении Рособрнадзором предостережения в отношении 23 вузов. Речь идет о нарушении обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Института русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимского университета науки и технологий.