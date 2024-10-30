Колокольцев: 66 000 иностранцев не смогли сдать экзамен по русскому языку

29 октября «Ведомости» писали об объявлении Рособрнадзором предостережения в отношении 23 вузов. Речь идет о нарушении обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Института русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимского университета науки и технологий.