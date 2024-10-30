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Колокольцев: 66 000 иностранцев не смогли сдать экзамен по русскому языку

Ведомости

Экзамен по русскому языку не сдали 66 000 иностранных граждан, заявил руководитель МВД России Владимир Колокольцев. Видео его выступления опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов ужесточили контроль за проведением процедуры экзамена. Колокольцев добавил, что 7500 иностранцев не были допущены к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний языка.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организациям, уполномоченным на проведение экзамена, запрещается передавать права и обязанности по проведению тестирования и выдаче сертификата третьим лицам.

29 октября «Ведомости» писали об объявлении Рособрнадзором предостережения в отношении 23 вузов. Речь идет о нарушении обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов РУДН, СПБГУ, Института русского языка им. А. С. Пушкина, РГПУ имени Герцена и Уфимского университета науки и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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