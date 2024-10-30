Мосгорсуд оставил в силе приговор о лишении свободы журналистки Марии Гессен
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор нижестоящей инстанции о заочном признании журналистки Марии Гессен виновной в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Приговор Марии Гессен вступил в законную силу», – говорится в сообщении.
В июле 2024 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил штатного обозревателя The New Yorker и экс-директора Русской службы «Радио Свобода
Гессен не проживает в России с 2013 г. Агентство ТАСС писало, что поводом для возбуждения уголовного дела могли стать ее высказывания в интервью журналисту Юрию Дудю