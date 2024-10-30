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Мосгорсуд оставил в силе приговор о лишении свободы журналистки Марии Гессен

Ведомости

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор нижестоящей инстанции о заочном признании журналистки Марии Гессен виновной в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Приговор Марии Гессен вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

В июле 2024 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил штатного обозревателя The New Yorker и экс-директора Русской службы «Радио Свобода (организация признана нежелательной на территории РФ и считается иноагентом) Гессен к восьми годам лишения свободы. Она признана виновной по п «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Гессен не проживает в России с 2013 г. Агентство ТАСС писало, что поводом для возбуждения уголовного дела могли стать ее высказывания в интервью журналисту Юрию Дудю (считается в России иноагентом). Видеозапись их разговора была опубликована 20 сентября 2022 г. на YouTube-канале Дудя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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