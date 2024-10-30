Мосгорсуд оставил в силе приговор о лишении свободы журналистки Марии Гессен

В июле 2024 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил штатного обозревателя The New Yorker и экс-директора Русской службы «Радио Свобода (организация признана нежелательной на территории РФ и с читается иноагентом) Гессен к восьми годам лишения свободы. Она признана виновной по п «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).