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Суд заочно приговорил журналиста Марию Гессен по делу о фейках о ВС РФ

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно приговорил штатного обозревателя The New Yorker и экс-директора Русской службы «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Марию Гессен к восьми годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Гессен признана виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.

Журналист была заочно арестована 26 декабря 2023 г. В розыск Гессен объявили 8 декабря. Она не проживает в России с 2013 г.

ТАСС писал, что поводом для возбуждения уголовного дела могли стать высказывания журналиста в интервью видеоблогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Видеозапись их разговора была опубликована 20 сентября 2022 г. на YouTube-канале Дудя.

15 июля суд также заочно приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Елену Котеночкину. Политик находится в розыске, она уехала из России в 2022 г. По версии следствия, муниципальный депутат Алексей Горинов и Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима в июле 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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