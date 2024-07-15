Суд заочно приговорил журналиста Марию Гессен по делу о фейках о ВС РФ

15 июля суд также заочно приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Елену Котеночкину. Политик находится в розыске, она уехала из России в 2022 г. По версии следствия, муниципальный депутат Алексей Горинов и Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима в июле 2022 г.