Суд заочно приговорил журналиста Марию Гессен по делу о фейках о ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно приговорил штатного обозревателя The New Yorker и экс-директора Русской службы «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Марию Гессен к восьми годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Гессен признана виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.
Журналист была заочно арестована 26 декабря 2023 г. В розыск Гессен объявили 8 декабря. Она не проживает в России с 2013 г.
ТАСС писал, что поводом для возбуждения уголовного дела могли стать высказывания журналиста в интервью видеоблогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Видеозапись их разговора была опубликована 20 сентября 2022 г. на YouTube-канале Дудя.
15 июля суд также заочно приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Елену Котеночкину. Политик находится в розыске, она уехала из России в 2022 г. По версии следствия, муниципальный депутат Алексей Горинов и Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима в июле 2022 г.