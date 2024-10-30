В Испании в результате наводнений погибло 95 человек
В Испании в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, погибло 95 человек, сообщает испанская газета EL Pais. Десятки человек числятся пропавшими без вести.
В автономной области Валенсия погибли 92 человека, в Кастилии-Ла-Манче – два человек, и один погиб в Малаге.
В Валенсии объявлен красный уровень опасности.
Дожди привели к отключению электроэнергии – оно затронуло как минимум 140 000 человек. Кроме того, закрылись дороги, приостановилось высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией. Шторм перемещается в Каталонию, Арагон и западную Андалусию.