Суд освободил Бориса Шпигеля от наказания «в связи с болезнью»

В январе судом и следствием было установлено, что с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель, а также гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Также Белозерцев, по версии обвинения, не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.