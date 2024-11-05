Суд освободил Бориса Шпигеля от наказания «в связи с болезнью»
Преображенский суд Москвы удовлетворил просьбу защиты об освобождении бывшего главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля от отбытия наказания из-за состояния здоровья. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Решение огласила судья Наталья Бехтерева.
По данным ТАСС, адвокат Олег Сорокин сообщил, что медицинское заключение Шпигеля было оформлено в соответствии с законом, поэтому дальнейшее лишение свободы невозможно.
В январе судом и следствием было установлено, что с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель, а также гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Также Белозерцев, по версии обвинения, не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.
«Биотэк» занимал ведущие позиции на фармацевтическом рынке в 1990-х и 2000-х гг. Основной профиль холдинга – разработка, производство и продажа лекарств, нутрицевтических препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств и антисептиков.