Суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за отказ предоставить данные Роскомнадзору
Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности TikTok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор согласно предписанию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Согласно 19.7.10 КоАП РФ, суд назначил наказание TikTok Pte.Ltd в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.
В августе суд также оштрафовал Pinterest на 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле. Тогда же стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. В частности, YouTube был оштрафован на 4 млн руб., а Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб.