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В октябре в России купили рекордное количество новых автомобилей

Ведомости

В октябре в России купили рекордное количество легковых автомобилей за последние 3,5 года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По данным агенства, в октябре было продано 171 200 новых авто, что в 1,5 раза больше, чем в октябре 2023 г.

Самыми популярными марками для покупки стали отечественная Lada (44 000 шт.), китайские Haval (23 000 шт.), Geely (17 000 шт.), Chery (15 000 шт.) и Changan (11 000 шт.).

В начале октября стало известно, что в России в январе – сентябре 2024 г. было продано 1,14 млн новых легковых автомобилей. Этот показатель в 1,6 раза превышает итоги девяти месяцев 2023 г.

В минувшем сентябре рынок новых легковушек вырос на треть в годовом выражении до 145 490 машин. Но это значение на 1% меньше по сравнению с августом этого года, когда было продано 146 360 автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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