В октябре в России купили рекордное количество новых автомобилей
В октябре в России купили рекордное количество легковых автомобилей за последние 3,5 года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
По данным агенства, в октябре было продано 171 200 новых авто, что в 1,5 раза больше, чем в октябре 2023 г.
Самыми популярными марками для покупки стали отечественная Lada (44 000 шт.), китайские Haval (23 000 шт.), Geely (17 000 шт.), Chery (15 000 шт.) и Changan (11 000 шт.).
В начале октября стало известно, что в России в январе – сентябре 2024 г. было продано 1,14 млн новых легковых автомобилей. Этот показатель в 1,6 раза превышает итоги девяти месяцев 2023 г.
В минувшем сентябре рынок новых легковушек вырос на треть в годовом выражении до 145 490 машин. Но это значение на 1% меньше по сравнению с августом этого года, когда было продано 146 360 автомобилей.