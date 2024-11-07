Google грозит новый штраф за невыполнение требований Роскомнадзора
Судья Таганского района зарегистрировал новый протокол в отношении компании Google за невыполнение требований Роскомнадзора. Штраф для компании может составить до 6 млн руб. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в суде.
Протокол составили по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ о неисполнении владельцем социальной сети предписания федерального органа.
20 декабря 2023 г. Таганский суд Москвы признал Google виновной в повторном неудалении запрещенной в России информации. По данным ТАСС, причиной стали ролики на видеохостинге YouTube, владельцем которого является американская компания.
Суд посчитал, что в них была размещена недостоверная информация о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия.
Штраф назначался в размере 4,6 млрд руб за повторное неудаление запрещенной в РФ информации без изменения.