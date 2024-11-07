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Google грозит новый штраф за невыполнение требований Роскомнадзора

Ведомости

Судья Таганского района зарегистрировал новый протокол в отношении компании Google за невыполнение требований Роскомнадзора. Штраф для компании может составить до 6 млн руб. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в суде.

Протокол составили по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ о неисполнении владельцем социальной сети предписания федерального органа.

20 декабря 2023 г. Таганский суд Москвы признал Google виновной в повторном неудалении запрещенной в России информации. По данным ТАСС, причиной стали ролики на видеохостинге YouTube, владельцем которого является американская компания.

Суд посчитал, что в них была размещена недостоверная информация о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия.

Штраф назначался в размере 4,6 млрд руб за повторное неудаление запрещенной в РФ информации без изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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