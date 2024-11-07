Володин анонсировал законопроект об особом порядке выплат иноагентам
На следующей неделе в Государственной Думе могут начать рассматривать законопроект об особом порядке выплат иноагентам по авторским и смежным правам. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Инициатива предлагает ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.
Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать выплаты иным способом хотят запретить.
По словам Володина, аналогичные меры, касающиеся заработка за счет движимого и недвижимого российского имущества и его продажи прорабатываются для релокантов.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.