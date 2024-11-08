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Россиянин получил 13 лет колонии за перевод 50 евро в поддержку ВСУ

Ведомости

Московский городской суд признал россиянина Александра Крайчика виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Крайчик признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, по мотивам политической и идеологической ненависти», – говорится в сообщении.

«РИА Новости» со ссылкой на данные следствия пишет, что фигурант через два дня после начала российской специальной военной операции перечислил 50 евро в немецкий банк на счет, открытый для сбора средств в поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суд приговорил Крайчика к 13 годам в исправительной колонии строгого режима, а также к одному году ограничения свободы.

В октябре пресс-служба управления ФСБ России по Белгородской области сообщила, что областной суд региона признал уроженца Харьковской области, гражданина РФ, виновным по делу о финансировании ВСУ. Он приговорен к 12,5 года лишения свободы. Фигуранту также назначен штраф в размере 200 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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