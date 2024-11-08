Россиянин получил 13 лет колонии за перевод 50 евро в поддержку ВСУ
Московский городской суд признал россиянина Александра Крайчика виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Крайчик признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, по мотивам политической и идеологической ненависти», – говорится в сообщении.
«РИА Новости» со ссылкой на данные следствия пишет, что фигурант через два дня после начала российской специальной военной операции перечислил 50 евро в немецкий банк на счет, открытый для сбора средств в поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ).
Суд приговорил Крайчика к 13 годам в исправительной колонии строгого режима, а также к одному году ограничения свободы.
В октябре пресс-служба управления ФСБ России по Белгородской области сообщила, что областной суд региона признал уроженца Харьковской области, гражданина РФ, виновным по делу о финансировании ВСУ. Он приговорен к 12,5 года лишения свободы. Фигуранту также назначен штраф в размере 200 000 руб.