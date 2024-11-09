При жесткой посадке Ми-8 в Казахстане погиб человек
Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана совершил жесткую посадку в Актюбинской области республики, один человек погиб, сообщает Telegram-канал МЧС страны.
Вертолет совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Марктукского района, сообщение о происшествии поступило около 11:40 (09:40 мск) 9 ноября, уточнили в ведомстве. На борту находились три человека, один из них погиб. Двоих пострадавших доставили на самолете Як-40 в Актобе.
На место происшествия также были направлены пять единиц техники и 23 человека личного состава. После аварии произошел пожар, его ликвидировали. МЧС позднее опубликовало кадры сгоревшего воздушного судна.