При столкновении двухэтажных автобусов в Манчестере пострадали 17 человек

Авария произошла утром 9 ноября на окраине центра города, недалеко от перекрестка Рочдейл-роуд и Ливси-стрит. На место происшествия были отправлены девять машин скорой помощи. По данным медиков, после аварии госпитализировали 17 пострадавших, но серьезных травм никто не получил.