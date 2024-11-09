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При столкновении двухэтажных автобусов в Манчестере пострадали 17 человек

Ведомости

После столкновения двух двухэтажных автобусов в Манчестере в больницы были доставлены 17 человек, сообщает Sky News.

Авария произошла утром 9 ноября на окраине центра города, недалеко от перекрестка Рочдейл-роуд и Ливси-стрит. На место происшествия были отправлены девять машин скорой помощи. По данным медиков, после аварии госпитализировали 17 пострадавших, но серьезных травм никто не получил.

Телеканал со ссылкой на газету Manchester Evening News также пишет, что одного пассажира спасли с верхней палубы автобуса пожарные расчеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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