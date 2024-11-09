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На севере Москвы в жилом доме произошел взрыв газа

Ведомости

В жилом доме на севере Москвы произошел взрыв газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что взрыв произошел на Карельском бульваре, 23. В результате происшествия пострадали мужчина и ребенок.

9 ноября в многоквартирном доме в Пятигорске произошел взрыв газа. При взрыве погибла женщина, пострадали три человека. Одна пострадавшая попала в реанимацию больницы с ожогами, еще двоим людям оказана амбулаторная медицинская помощь. Глава города Дмитрий Ворошилов выразил соболезнования родным погибшей.

После взрыва газа в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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