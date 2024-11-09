На севере Москвы в жилом доме произошел взрыв газа
В жилом доме на севере Москвы произошел взрыв газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства рассказал, что взрыв произошел на Карельском бульваре, 23. В результате происшествия пострадали мужчина и ребенок.
9 ноября в многоквартирном доме в Пятигорске произошел взрыв газа. При взрыве погибла женщина, пострадали три человека. Одна пострадавшая попала в реанимацию больницы с ожогами, еще двоим людям оказана амбулаторная медицинская помощь. Глава города Дмитрий Ворошилов выразил соболезнования родным погибшей.
После взрыва газа в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные.