На севере Москвы в жилом доме произошел взрыв газа

9 ноября в многоквартирном доме в Пятигорске произошел взрыв газа. При взрыве погибла женщина, пострадали три человека. Одна пострадавшая попала в реанимацию больницы с ожогами, еще двоим людям оказана амбулаторная медицинская помощь. Глава города Дмитрий Ворошилов выразил соболезнования родным погибшей.