В результате пожара на севере Москвы пострадали семь человек
В результате пожара на Карельском бульваре на севере Москвы пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка, сообщается в Telegram-канале МЧС столицы.
Возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного дома. В ведомстве сообщили, что пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м.
В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщается, что сотрудники надзорного органа контролируют установления обстоятельств возникновения пожара. Этим занимается Тимирязевская межрайонная прокуратура. На месте происшествия работу правоохранителей и служб контролирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в жилом доме на севере столицы произошел взрыв газа.