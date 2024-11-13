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Умер шеф-повар и журналист Алексей Зимин

Ведомости

Шеф-повар и журналист Алексей Зимин скончался на 53-м году жизни. О его смерти написал журналист Роман Лошманов в Telegram-канале.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – сообщил Лошманов.

Зимин родился 13 декабря 1971 г. в городе Дубна в Московской области. Он известен как автор телепрограммы «Готовим с Алексеем Зиминым» и бестселлеров «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Сумел открыть поварскую школу Ragou, несколько кафе, а также сеть гастрономического фастфуда Park-Express и перезапустить ресторан ЦДЛ.

В разные годы Зимин являлся главным редактором русскоязычного журнала ZIMA Magazine, «Афиша-Мир» и GQ, заместителем главного редактора журнала «Афиша», гастрономическим колумнистом изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ». В 2009 г. журналист получил премию Google за развитие темы еды в российском интернете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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