Умер шеф-повар и журналист Алексей Зимин

Зимин родился 13 декабря 1971 г. в городе Дубна в Московской области. Он известен как автор телепрограммы «Готовим с Алексеем Зиминым» и бестселлеров «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Сумел открыть поварскую школу Ragou, несколько кафе, а также сеть гастрономического фастфуда Park-Express и перезапустить ресторан ЦДЛ.