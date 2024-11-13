Умер шеф-повар и журналист Алексей Зимин
Шеф-повар и журналист Алексей Зимин скончался на 53-м году жизни. О его смерти написал журналист Роман Лошманов в Telegram-канале.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – сообщил Лошманов.
Зимин родился 13 декабря 1971 г. в городе Дубна в Московской области. Он известен как автор телепрограммы «Готовим с Алексеем Зиминым» и бестселлеров «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Сумел открыть поварскую школу Ragou, несколько кафе, а также сеть гастрономического фастфуда Park-Express и перезапустить ресторан ЦДЛ.
В разные годы Зимин являлся главным редактором русскоязычного журнала ZIMA Magazine, «Афиша-Мир» и GQ, заместителем главного редактора журнала «Афиша», гастрономическим колумнистом изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ». В 2009 г. журналист получил премию Google за развитие темы еды в российском интернете.