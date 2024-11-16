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Пропавший после обрушения шахты в Кузбассе горняк найден погибшим

Ведомости

Спасатели обнаружили тело горняка, который погиб после обрушения горной массы в шахте «Таштагольская» на юге Кемеровской области, сообщает Telegram-канал следственного управления СК России по региону.

«В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни. Принимаются меры к извлечению его на поверхность», – сообщили в управлении.

Спасатели МЧС России разобрали 10 куб. м породы и устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала, уточнили также в министерстве.

Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло в ночь на 16 ноября при производстве работ по добыче руды. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера. Пострадал один человек, начались поиски еще одного рабочего.

По данным прокуратуры, обрушение горной массы произошло после подземного толчка классом 5,4. Спасательную операцию приостановили после повторного толчка, позднее разбор завалов возобновили.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК, идет допрос свидетелей, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы, рассказали в следственном управлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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