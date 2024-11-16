Пропавший после обрушения шахты в Кузбассе горняк найден погибшим
Спасатели обнаружили тело горняка, который погиб после обрушения горной массы в шахте «Таштагольская» на юге Кемеровской области, сообщает Telegram-канал следственного управления СК России по региону.
«В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни. Принимаются меры к извлечению его на поверхность», – сообщили в управлении.
Спасатели МЧС России разобрали 10 куб. м породы и устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала, уточнили также в министерстве.
По данным прокуратуры, обрушение горной массы произошло после подземного толчка классом 5,4. Спасательную операцию приостановили после повторного толчка, позднее разбор завалов возобновили.
Следствие возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК, идет допрос свидетелей, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы, рассказали в следственном управлении.