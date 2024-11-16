Пропавший после обрушения шахты в Кузбассе горняк найден погибшим

Обрушение на шахте «Таштагольская» предприятия «Евраз ЗСМК» произошло в ночь на 16 ноября при производстве работ по добыче руды. По данным МЧС, после происшествия были эвакуированы 183 шахтера. Пострадал один человек, начались поиски еще одного рабочего.