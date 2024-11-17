Северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

Северный магнитный полюс движется в сторону России таким образом, который никогда не наблюдался ранее, заявили ученые. Он перемещался вдоль северного канадского побережья на протяжении столетий, дрейфовал в Северном Ледовитом океане в 1990-х годах, а затем ускорился и направился в сторону Сибири, рассказал специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS) доктор Уильям Браун. По его словам, с 1600 по 1990 гг. полюс перемещался примерно на 10–15 км в год, а в 2000-х движение ускорилось примерно до 55 км в год.