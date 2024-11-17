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Северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

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Северный магнитный полюс движется в сторону России, как и с начала XIX в., но с заметно меньшей скоростью, передают The Independent и Daily Mail со ссылкой на ученых.

Магнитный Северный полюс – это направление, куда указывают стрелки компаса. Это не фиксированное местоположение, а изменения в ответ на магнитную активность под земной корой.

Северный магнитный полюс движется в сторону России таким образом, который никогда не наблюдался ранее, заявили ученые. Он перемещался вдоль северного канадского побережья на протяжении столетий, дрейфовал в Северном Ледовитом океане в 1990-х годах, а затем ускорился и направился в сторону Сибири, рассказал специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS) доктор Уильям Браун. По его словам, с 1600 по 1990 гг. полюс перемещался примерно на 10–15 км в год, а в 2000-х движение ускорилось примерно до 55 км в год.

«За последние 20 лет он ускорился на север в сторону Сибири, увеличивая скорость с каждым годом, пока примерно пять лет назад он внезапно не замедлился с 50 до 40 км в год».

«Это большой, хаотичный и турбулентный шар расплавленного железа, вращающийся в центре Земли, который генерирует магнитуду. Поэтому, хотя мы можем отслеживать и видеть, как он меняется, довольно сложно точно предсказать, как именно он изменится», – приводит слова Брауна The Independent.

За последние пять лет северный магнитный полюс замедлился до примерно 25 км в год, добавил он. Движение замедлилось за последние несколько лет с 50 до 40 км в год, заявил также доктор Сиаран Бегган из Британской геологической службы.

Данные получены из модели мирового магнитного поля, созданной BGS в сотрудничестве с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Она прогнозирует местоположение полюса в любой момент времени и помогает направлять инструменты компаса смартфона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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