Северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России
Северный магнитный полюс движется в сторону России, как и с начала XIX в., но с заметно меньшей скоростью, передают The Independent и Daily Mail со ссылкой на ученых.
Магнитный Северный полюс – это направление, куда указывают стрелки компаса. Это не фиксированное местоположение, а изменения в ответ на магнитную активность под земной корой.
Северный магнитный полюс движется в сторону России таким образом, который никогда не наблюдался ранее, заявили ученые. Он перемещался вдоль северного канадского побережья на протяжении столетий, дрейфовал в Северном Ледовитом океане в 1990-х годах, а затем ускорился и направился в сторону Сибири, рассказал специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS) доктор Уильям Браун. По его словам, с 1600 по 1990 гг. полюс перемещался примерно на 10–15 км в год, а в 2000-х движение ускорилось примерно до 55 км в год.
«За последние 20 лет он ускорился на север в сторону Сибири, увеличивая скорость с каждым годом, пока примерно пять лет назад он внезапно не замедлился с 50 до 40 км в год».
«Это большой, хаотичный и турбулентный шар расплавленного железа, вращающийся в центре Земли, который генерирует магнитуду. Поэтому, хотя мы можем отслеживать и видеть, как он меняется, довольно сложно точно предсказать, как именно он изменится», – приводит слова Брауна The Independent.
За последние пять лет северный магнитный полюс замедлился до примерно 25 км в год, добавил он. Движение замедлилось за последние несколько лет с 50 до 40 км в год, заявил также доктор Сиаран Бегган из Британской геологической службы.
Данные получены из модели мирового магнитного поля, созданной BGS в сотрудничестве с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Она прогнозирует местоположение полюса в любой момент времени и помогает направлять инструменты компаса смартфона.