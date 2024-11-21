Суд приговорил к реальным срокам трех глав компаний за хищения у Минобороны
Суд в Москве приговорил к реальным срокам лишения свободы генеральных директоров коммерческих организаций Вячеслава Шустова, Константина Савостьянова и Сергея Белова, признав их виновными в хищении у Минобороны, говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Шустов получил шесть лет лишения свободы, Савостьянов - девять лет, Белов - шесть лет колонии общего режима.
По данным следствия, с 2018 по 2021 г. бизнесмены объединились с целью поставки продукции для Минобороны. Заключив контракты на многомиллионные суммы, они завышали стоимость товаров, а также подделывали документы, а разницу в размере свыше 300 млн руб. присвоили себе.
Кроме того, принято решение конфисковать имущество осужденных, включая денежные средства, недвижимость и автомобили на общую сумму свыше 50 млн руб.
5 ноября «Ведомости» писали о хищении недвижимости у имущественного комплекса Минобороны. Фигуранты, организовав подложные торги, похитили 24 объекта недвижимости министерства на общую сумму свыше 700 млн руб.