В Кремле пообещали ознакомиться с обращением врачей по приговору Буяновой
В Кремле не видели обращения российских врачей к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить педиатра Надежду Буянову, но обязательно с ним ознакомятся. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы обязательно посмотрим, но сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Тушинский районный суд Москвы приговорил Буянову к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Буянова была признана виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Прокурор просил назначить ей наказание в виде шести лет колонии общего режима.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Буяновой 2 февраля. Поводом для этого стала насмешка над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что врач московской поликлиники во время приема пациентов негативно отозвалась о действиях российских военных в рамках спецоперации и сопроводила свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных сил Украины.