Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года за фейки о ВС РФ
Тушинский районный суд Москвы приговорил врача-педиатра Надежду Буянову к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии, сообщили «Ведомостям» в суде.
Буянова признана виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Прокурор попросил назначить врачу-педиатру наказание в виде шести лет колонии общего режима.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Буяновой 2 февраля. Поводом для этого стала насмешка над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что врач московской поликлиники во время приема пациентов якобы негативно отозвалась о действиях российских военных в рамках спецоперации и сопроводила свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных сил Украины.
3 февраля Тушинский суд назначил Буяновой запрет определенных действий, но в конце апреля фигурантку отправили в СИЗО. Меру пресечения ужесточили, так как женщина без уведомления органов расследования сменила место жительства и выехала в другой регион, нарушив запрет определенных действий. Вину Буянова не признала.