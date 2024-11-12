Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года за фейки о ВС РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Буяновой 2 февраля. Поводом для этого стала насмешка над ребенком, чей отец погиб в зоне спецоперации. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что врач московской поликлиники во время приема пациентов якобы негативно отозвалась о действиях российских военных в рамках спецоперации и сопроводила свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных сил Украины.