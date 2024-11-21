Курс «Основы российской государственности» введен в 90% вузов
Курс «Основы российской государственности», введенный для первокурсников вузов в 2023 г., читают в 90% университетов России. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова в Совете Федерации, передает ТАСС.
По мнению Петровой, не читают курс пока. Цикл лекций должен быть прочитан во всех социально-гуманитарных блоках по 15 ключевым дисциплинам, заявила Петрова.
Министерство науки и высшего образования в рамках проекта «ДНК России» совместно с администрацией президента ввели курс «Основы российской государственности». В 2023 г. заявляли, что следующим этапом работы в течение 2024 г. будет создание новых отдельных учебников для управленцев, экономистов, правоведов и других направлений.
В сентябре стало известно, что курс стали адаптировать для студентов, которые учатся на врачей, учителей и сотрудников правоохранительных органов.