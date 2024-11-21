Курс «Основы российской государственности» введен в 90% вузов

Министерство науки и высшего образования в рамках проекта «ДНК России» совместно с администрацией президента ввели курс «Основы российской государственности». В 2023 г. заявляли, что следующим этапом работы в течение 2024 г. будет создание новых отдельных учебников для управленцев, экономистов, правоведов и других направлений.