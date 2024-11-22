ФНС России ликвидировала ИП Блиновской после признания банкротства

Основной вид деятельности Блиновской относится к дополнительному образованию детей и взрослых. При этом в выписке указаны еще 38 дополнительных видов деятельности. Среди них оптовая торговля фармацевтической продукцией, издание компьютерных игр, разработка компьютерного программного обеспечения, ветеринарная деятельность и др.