ООН: более 250 сотрудников гуманитарных организаций погибли за 2024 год

Это число соответствует периоду с января по ноябрь, в то время как за весь 2023 г. в 33 государствах погибло 280 сотрудников гуманитарных организаций. «Они гибнут с беспрецедентной частотой, их мужество и гуманность подвергаются обстрелам и бомбам», – заявил Флетчер.