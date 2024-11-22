ООН: более 250 сотрудников гуманитарных организаций погибли за 2024 год
С января текущего года в общей сложности погиб 281 сотрудник гуманитарных организаций, сообщил заместитель генсека Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Его слова приводит издание France 24.
Это число соответствует периоду с января по ноябрь, в то время как за весь 2023 г. в 33 государствах погибло 280 сотрудников гуманитарных организаций. «Они гибнут с беспрецедентной частотой, их мужество и гуманность подвергаются обстрелам и бомбам», – заявил Флетчер.
По данным ООН, с момента нападения движения «Хамас» на Израиль в секторе Газа погибли 333 сотрудника гуманитарных организаций. Большинство из них – представители Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Флетчер сообщил, что большинство смертей приходится на местных сотрудников, работающих с неправительственными организациями, агентствами ООН, а также движениями Красный Крест и Красный Полумесяц.
Всего за 2023 г. в 14 вооруженных конфликтах было зафиксировано 33 000 смертей среди гражданского населения, указывается в публикации. По словам Флетчера, рост по сравнению с 2022 г. составил 72%.