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ООН: более 250 сотрудников гуманитарных организаций погибли за 2024 год

Ведомости

С января текущего года в общей сложности погиб 281 сотрудник гуманитарных организаций, сообщил заместитель генсека Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Его слова приводит издание France 24.

Это число соответствует периоду с января по ноябрь, в то время как за весь 2023 г. в 33 государствах погибло 280 сотрудников гуманитарных организаций. «Они гибнут с беспрецедентной частотой, их мужество и гуманность подвергаются обстрелам и бомбам», – заявил Флетчер.

По данным ООН, с момента нападения движения «Хамас» на Израиль в секторе Газа погибли 333 сотрудника гуманитарных организаций. Большинство из них – представители Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Флетчер сообщил, что большинство смертей приходится на местных сотрудников, работающих с неправительственными организациями, агентствами ООН, а также движениями Красный Крест и Красный Полумесяц.

Всего за 2023 г. в 14 вооруженных конфликтах было зафиксировано 33 000 смертей среди гражданского населения, указывается в публикации. По словам Флетчера, рост по сравнению с 2022 г. составил 72%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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