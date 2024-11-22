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Минтруд предложил создать для пенсионеров электронные удостоверения с QR-кодом

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты РФ с 1 июля 2025 г. предлагает ввести для пенсионеров электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведмоства.

Таким образом, гражданин сможет через приложение «Госуслуги» предъявить QR-код электронного удостоверения и подтвердить статус пенсионера в организации, которая предоставляет такую льготу в таком формате.

QR-коды не будут обязательными ни для граждан, ни для организаций.

В Минтруде напомнили, что в бумажном варианте пенсионного удостоверения содержатся сведения о владельце: его фотография, фамилия, имя и отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счёта, вид пенсии и период ее назначения.

Это удостоверение подтверждает статус пенсионера, который получает пенсию, назначенную в рамках системы обязательного пенсионного страхования или государственного пенсионного обеспечения.

В октябре на «Госуслугах» запустили сервис оказания помощи многодетным семьям «Жизненная ситуация». На платформе есть возможность получить электронное удостоверение и оформить статус многодетной семьи.

В 18 ноябре сообщали, что в российских роддомах выдали 1,1 млн электронных медицинских свидетельств о рождении. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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