Минтруд предложил создать для пенсионеров электронные удостоверения с QR-кодом
Министерство труда и социальной защиты РФ с 1 июля 2025 г. предлагает ввести для пенсионеров электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведмоства.
Таким образом, гражданин сможет через приложение «Госуслуги» предъявить QR-код электронного удостоверения и подтвердить статус пенсионера в организации, которая предоставляет такую льготу в таком формате.
QR-коды не будут обязательными ни для граждан, ни для организаций.
В Минтруде напомнили, что в бумажном варианте пенсионного удостоверения содержатся сведения о владельце: его фотография, фамилия, имя и отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счёта, вид пенсии и период ее назначения.
Это удостоверение подтверждает статус пенсионера, который получает пенсию, назначенную в рамках системы обязательного пенсионного страхования или государственного пенсионного обеспечения.
В октябре на «Госуслугах» запустили сервис оказания помощи многодетным семьям «Жизненная ситуация». На платформе есть возможность получить электронное удостоверение и оформить статус многодетной семьи.
В 18 ноябре сообщали, что в российских роддомах выдали 1,1 млн электронных медицинских свидетельств о рождении. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ.