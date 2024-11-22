Суд в Ирландии признал чемпиона UFC Макгрегора виновным по делу об изнасиловании
Суд в Ирландии признал чемпиона UFC, бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным по делу об изнасиловании, сообщает портал ABC News.
По решению присяжных Высшего суда Дублина спортсмен должен выплатить жертве почти 250 000 евро по ее иску. Женщина утверждает, что спортсмен изнасиловал и избил ее в декабре 2018 г., в результате чего она получила сильные ушибы и страдала от посттравматического стрессового расстройства.
Агентство Reuters уточняет, что присяжные вынесли вердикт после обсуждения, которое продлилось шесть часов и 10 минут. Макгрегор отверг выдвинутые обвинения.
Макгрегор не участвовал в боях с тех пор, как получил перелом ноги во время боя с Дастином Порье в июле 2021 г., но продолжал монетизировать свое имя и образ. Согласно рейтингу Sportico, Макгрегор входит в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, заработав в общей сложности за карьеру в октагоне и благодаря коммерческим контрактам $555 млн. При этом Конор – единственный боец ММА в рейтинге. В апреле Макгрегор стал соинвестором американской лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).