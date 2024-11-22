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Суд в Ирландии признал чемпиона UFC Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

Ведомости

Суд в Ирландии признал чемпиона UFC, бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным по делу об изнасиловании, сообщает портал ABC News.

По решению присяжных Высшего суда Дублина спортсмен должен выплатить жертве почти 250 000 евро по ее иску. Женщина утверждает, что спортсмен изнасиловал и избил ее в декабре 2018 г., в результате чего она получила сильные ушибы и страдала от посттравматического стрессового расстройства.

Агентство Reuters уточняет, что присяжные вынесли вердикт после обсуждения, которое продлилось шесть часов и 10 минут. Макгрегор отверг выдвинутые обвинения.

Макгрегор не участвовал в боях с тех пор, как получил перелом ноги во время боя с Дастином Порье в июле 2021 г., но продолжал монетизировать свое имя и образ. Согласно рейтингу Sportico, Макгрегор входит в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, заработав в общей сложности за карьеру в октагоне и благодаря коммерческим контрактам $555 млн. При этом Конор – единственный боец ММА в рейтинге. В апреле Макгрегор стал соинвестором американской лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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