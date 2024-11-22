Суд в Ирландии признал чемпиона UFC Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

Макгрегор не участвовал в боях с тех пор, как получил перелом ноги во время боя с Дастином Порье в июле 2021 г., но продолжал монетизировать свое имя и образ. Согласно рейтингу Sportico, Макгрегор входит в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, заработав в общей сложности за карьеру в октагоне и благодаря коммерческим контрактам $555 млн. При этом Конор – единственный боец ММА в рейтинге. В апреле Макгрегор стал соинвестором американской лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).